12/03/2026 09:34

【ＡＩ】百度推首款手機龍蝦應用「紅手指Operator」，下載即可「養蝦」

《經濟通通訊社12日專訊》百度智能雲「紅手指Operator」應用正式上線安卓市場。據介紹，「紅手指Operator」提供OpenClaw原生移動端體驗，還結合自研移動端AI Agent能力，實現了打車、外賣訂餐等跨App的交互操作，是全球首款手機龍蝦應用。目前該應用僅限安卓端使用，iOS端預計3月內上線。



據悉，用戶安裝註冊「紅手指Operator」後，即可直接指揮這個百度版手機「龍蝦」執行任務，無需更換設備，也無需本地安裝複雜環境。



「紅手指Operator」將原生OpenClaw預置部署至雲端虛擬手機中，相較於僅提供手機端接入的OpenClaw體驗方案，能夠提供更完整的AI Agent協同能力。(wn)