12/03/2026 10:07

【ＡＩ】騰訊WorkBuddy新增後台自動化任務功能，推龍蝦數據安全保護Skill

《經濟通通訊社12日專訊》騰訊版小龍蝦WorkBuddy今日官宣版本更新，支持在微信中一鍵直連小龍蝦WorkBuddy、新增企業微信長鏈接接入方式和優化QQ、飛書等IM鏈接穩定性。此外，WorkBuddy正式支持後台自動化任務，能夠每天自動生成日報、周報，抓取競品信息、整理會議紀要、監控數據變化等。



*騰訊上線龍蝦數據安全保護工具*



另外，騰訊控股旗下玄武實驗室宣布，專為龍蝦數據安全場景研發的HaS Anonymizer已於3月11日正式上架ClawHub平台。據介紹，HaS Anonymizer是一款端側隱私保護skill，完全在本地運行，不會上傳任何隱私數據到雲端，用戶調用Claude或GPT時無需上傳原始數據，即可在終端完成隱私掃描、脫敏及還原，規避跨境數據合規風險。



HaS Anonymizer支持對文檔、圖片等多格式文件進行一鍵脫敏，脫敏後的數據可本地留存或安全共享，適用於金融、醫療等高敏感行業。玄武實驗室表示，未來將持續迭代本地模型，擴展更多數據類型的隱私保護能力。(wn)