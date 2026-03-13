12/03/2026 14:38

【ＡＩ】愛詩科技完成3億美元C輪融資，刷新視頻生成領域單筆融資紀錄

《經濟通通訊社12日專訊》據《晚點LatePost》報道，愛詩科技近期完成了3億美元C輪融資，為目前中國視頻生成領域最大單筆融資。本輪融資由鼎暉投資領投，超過20家機構參與，包括中國儒意(00136)、三七互娛(深:002555)等文娛行業產業方，亦莊國投、蘇創投等地方國資，大華銀行旗下UOB Venture、新加坡華僑銀行旗下Lion X基金等海外機構。



據了解，愛詩2025年底年度經常性收入(ARR)超過4000萬美元。據去年10月的公開信息，愛詩旗下手機端App 產品PixVerse（海外版）和拍我AI的總用戶數當時已超1億，月活超1600萬。在中國背景的AI創業公司中，ARR超過5000萬美元的公司目前僅有數家。



愛詩聯合創始人謝旭璋表示，本輪融資將用於繼續投入研發、探索新業務和拓展全球市場。他透露，公司研發同等參數量、甚至效果更好的模型，月均訓練成本不到千卡，成本約為同行的10%，今年希望能加大幾倍的投入。對於成本更低的原因，謝旭璋解釋說是因為具備綜合優勢，包括模型架構、算法、工程、產品能力，沒有單一的歸因。(wn)