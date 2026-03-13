12/03/2026 08:32

【ＡＩ】官方再警示「養龍蝦」風險，工信部提「六要六不要」建議

《經濟通通訊社12日專訊》開源人工智能體(AI Agent) OpenClaw﹙俗稱「龍蝦」﹚近期大熱，在內地掀起一股「養龍蝦」熱潮。不過，官方態度謹慎。工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台發布防範OpenClaw開源智能體安全風險的「六要六不要」建議。



工信部明確四大典型應用場景安全風險，智能辦公場景主要存在供應鏈攻擊和企業內網滲透的突出風險，開發運維場景主要存在系統設備敏感信息洩露和被劫持控制的突出風險，個人助手場景主要存在個人信息被竊和敏感信息洩露的突出風險，金融交易場景主要存在引發錯誤交易甚至賬戶被接管的突出風險。



對此，該機構建議，要使用官方最新版本，不要使用第三方鏡像版本或歷史版本；嚴格控制互聯網暴露面，不要將「龍蝦」智能體實例暴露到互聯網；要堅持最小權限原則，謹慎使用技能市場，防範社會工程學攻擊和瀏覽器劫持，以及要建立長效防護機制。



*銀行、國企和政府機關限用OpenClaw *



《彭博》稍早引述知情人士指出，包括大型銀行在內的國企和政府機關已收到通知，出於安全風險擔憂，限制在辦公電腦設備和環境部署OpenClaw。已經安裝相關應用的須立即停用，並安排刪除或上報進行安全核查。(ry)