12/03/2026 11:12

【ＡＩ】中國信通院啟動智能助理智能體(Claw)系列標準編制工作

《經濟通通訊社12日專訊》據中國信通院消息，近期人工智能助理智能體產品OpenClaw在全球範圍內引發廣泛關注，其在GitHub上獲得的星標已超越Linux等歷史性項目，成為目前最受歡迎的開源項目。OpenClaw可將AI能力深度嵌入用戶既有的工作與生活場景，並具備自主規劃與決策、多工具調用、跨平台適應、持續記憶等核心能力。然而，智能體產品邊界模糊、決策過程不透明、權限管理與行動風險等問題日益凸顯，亟需通過標準工作加以規範引導。



中國信通院正式啟動智能助理智能體(Claw)系列標準編制工作，系統推進智能助力智能體相關標準體系建設。《智能助理智能體(Claw)產品可信能力要求》作為該系列標準的重要組成部分，現面向產業界公開徵集該標準的參編單位與專家。本標準將圍繞Claw產品的質量可控和行為可信梳理相關要求，包括用戶權限可管、執行過程透明、行為風險可控、平台和工具能力可信等。(ry)