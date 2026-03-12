12/03/2026 13:52

【中東戰火】中國政府據報下令立即停止3月份成品油出口

《經濟通通訊社12日專訊》據《路透》援引消息人士透露，中國政府已下令煉油廠立即停止3月份的成品油出口，以應對中東衝突可能引發的國內燃油短缺。



消息人士稱，這項由國家發改委發布的禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口。禁令適用於截至3月11日尚未完成通關手續的貨物。這次出口限制措施比上周的行動更進一步，當時中國敦促煉油商不要接受新的出口訂單，並設法取消已承諾的出貨。



消息人士補充，用於航空補給的航空煤油並未納入全面禁令之中。



船舶追蹤數據和貿易消息顯示，截至目前，中國3月已出口汽油5萬噸（58.45萬桶）、柴油30萬噸（223萬桶）和航空煤油30萬噸（236萬桶）。(ry)