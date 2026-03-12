12/03/2026 16:37

《行業數據》乘聯分會：2月乘用車零售103.4萬輛，同比降超兩成

《經濟通通訊社12日專訊》乘聯分會今日公告，2月中國乘用車零售量為104.3萬輛，同比下降25.9%，環比下降33.1%。今年1-2月，中國乘用車累計零售量為260.2萬輛，同比下滑19.1%。



同時，2月全國新能源汽車零售量46.4萬輛，同比下降32%，環比下降22.1%。1-2月，中國新能源市場乘用車累計零售量為106萬輛，同比下滑25.7%。



乘聯分會並表示，2月新能源車在國內總體乘用車的零售滲透率44.9%，較去年同期下降4個百分點。在2月國內零售中，自主品牌中的新能源車滲透率64.5%；豪華車中的新能源車滲透率32.6%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.5%。(ry)