12/03/2026 12:01

【ＡＩ】阿里千問後訓練負責人郁博文據報加盟字節跳動

《經濟通通訊社12日專訊》阿里巴巴(09988)千問大模型(Qwen)負責人林俊暘上周三（4日）突然宣布離職。據內媒報道，與他同日離任的Qwen後訓練負責人郁博文已加盟字節跳動，擔任Seed團隊視覺模型與多模態交互團隊後訓練負責人。



阿里首席執行官吳泳銘上周回應時指，將繼續堅持開源模型策略及將成立基礎模型支持小組。阿里雲首席技術官(CTO)周靖人會繼續帶領通義實驗室推進後續工作。



據報道，阿里通義實驗室啟動組織架構調整，計劃將Qwen團隊拆分，從涵蓋不同訓練流程和模態的「垂直整合」體系，變成預訓練、後訓練、文本、多模態等水平分工團隊，調整同時令林俊暘及郁博文管理範圍大幅縮小，亦在技術理念出現分歧。



資料顯示，郁博文於2022年博士畢業後，以阿里最高級別校招項目「阿里星」身份加入阿里巴巴達摩院，擔任演算法專家(P7)。入職初期即深度參與通義千問大模型的早期訓練與研發，迅速成為核心骨幹，最終擔任後訓練負責人。(jq)