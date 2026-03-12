12/03/2026 17:35

【兩會焦點】自然資源部部長關志鷗：讓乘郵輪、玩海釣成為文旅新時尚

《經濟通通訊社12日專訊》十四屆全國人大四次會議第三場「部長通道」今日在人民大會堂舉行，自然資源部部長關志鷗接受內媒採訪時介紹，將在「十五五」時期，加快推動海洋經濟高質量發展。



*大力發展深海裝備、「藍色藥庫」等新興產業*



關志鷗表示，要更加注重創新驅動，通過啟動實施國家重大科技專項，全面提升深海的感知探測和開發能力。更加注重高效協同，通過陸海統籌進一步優化主要海灣的空間布局，打造新的增長極。更加注重產業更新，大力發展深海裝備、「藍色藥庫」等新興產業，培育新的經濟增長點。更加注重人海和諧，精心守護碧海銀灘，讓乘郵輪、玩海釣成為文旅新時尚。更加注重合作共贏，廣泛開展海洋文化交流，構建海洋命運共同體。(jq)