12/03/2026 17:53

【ＡＩ】海爾智家發布AI之眼2.0和三大類家庭服務機器人

《經濟通通訊社12日專訊》2026中國家電及消費電子博覽會(AWE2026)今日起在上海舉行。海爾智家(06690)(滬:600690)在現場正式發布兩項創新成果：AI之眼2.0和三大類家庭服務機器人。



據海爾智家現場工作人員介紹，AI之眼2.0在識別能力上實現全面提升，識別「更全、更準、更快」。以冰箱為例，其AI之眼可識別的食材種類從原來的230種擴展至所有常見食材，識別範圍也由冷藏區，升級為同時覆蓋冷藏和冷凍區域。



與此同時，海爾智家推出了三大類家庭服務機器人，包括無需用戶吩咐主動幫用戶打掃衛生的「海娃清潔機器人」；能提醒老人吃藥、發現老人摔倒可以處理的「海娃陪伴機器人」；聚焦做家務、跟家電組隊幹活的「海娃家務機器人」。(jq)