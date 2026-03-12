12/03/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶50點子，報6.8750

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8959，較上個交易日跌42點子，止兩連升，較市場預測偏弱約百點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開50點子，報6.8750，上個交易日即期匯率收盤報6.8700。



市場人士稱，由於市場對美伊戰爭緩和前景仍保持謹慎，國際油價再度攀升，避險情緒重新升溫，美元重返99關口上方，外部不確定性料限制人民幣中間價的反彈。



中信證券最新觀點認為，短期來看，若能源價格保持高位，預計美元指數或有一定韌性，人民幣匯率或維持震盪；中國人行穩匯率工具的目標或在於引導市場預期，防止匯率市場形成單邊一致性預期並自我強化。



「在出口不發生超預期變動以及美元偏弱運行的情況下，預計2026年人民幣或溫和升至6.7-6.8左右，」中信證券稱，考慮到潛在的不確定性，也不宜押注單邊行情。(jq)