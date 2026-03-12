12/03/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收跌52點子，止兩連升，報6.8752

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8752，較上個交易日4時30分收盤價跌52點子，止兩連升，全日在6.8724至6.8827之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌1點子，報6.8766。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8959，較上個交易日跌42點子，止兩連升，較市場預測偏弱約百點。



市場人士指出，地緣緊張局勢反覆，人民幣短期或跟隨美元波動，待市場逐步脫敏；中期看，人民幣升值仍有基本面支持。「目前局勢短期還看不到緩和的跡象，油價還在漲，避險需求還在，」一中資行交易員稱，市場的預期有點變化，基本面還是支持人民幣偏升。



中信證券最新觀點認為，短期來看，若能源價格保持高位，預計美元指數或有一定韌性，人民幣匯率或維持震盪；中國人行穩匯率工具的目標或在於引導市場預期，防止匯率市場形成單邊預期並自我強化。(jq)