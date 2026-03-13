12/03/2026 09:58

▷ 開發者指OpenClaw模擬真人搜索十幾分鐘耗費40元

《經濟通通訊社12日專訊》開源人工智能體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）在內地掀起熱潮，官方一方面提示「龍蝦」尚有不少安全風險需謹慎使用，另一方面因應一些用戶嫌「養龍蝦」成本高而提供資助，一出手就向每名OpenClaw用戶免費發放限時2周總計1000萬Tokens額度，之後續購更低至0.1元（人民幣．下同）/百萬Tokens。有內媒探討，要養好一隻「龍蝦」確實燒錢，業界更流傳著「月薪2萬養不起龍蝦」的說法。《第一財經》採訪了資深「養蝦人」前飛書電子表格技術負責人、Univer創始人劉洋。劉洋直言，OpenClaw目前仍是一個「燒錢機器」，因為它需要不斷與大模型進行高頻的上下文交互，token的消耗速度令人咋舌。「如果用原版程序，讓它模擬真人在網頁上搜索信息，可能十幾分鐘就要燒掉40塊」。他總結使用感受：低價值場景，現在用確實不划算，但產出足夠高，就不會在乎成本。*雲廠商和大模型公司免費裝「龍蝦」，背後有盤算*報道指出，OpenClaw核心的‌API調用與Token消耗、硬件及維護等隱性開支都不在少數，OpenClaw重度用戶日均Token消耗量能達到上千萬到上億之間。有開發者反饋，讓OpenClaw做簡單任務，一小時就可能耗費數十元，複雜項目一天花費幾百上千元並不稀奇。還有投資人透露，用「龍蝦」做投研系統，一周花費500美元左右。對於開發者而言，產出能否覆蓋成本，成了一道現實難題，更不用提普通個人用戶。這背後，對於雲廠商和大模型公司而言，雖然可以免費幫用戶安裝「龍蝦」，但隻「龍蝦」每天都要吃「Token飼料」。通過降低門檻吸納海量用戶，再將用戶的嘗鮮行為轉化為長期、剛性的API調用費，這背後也是一筆生意。(sl)