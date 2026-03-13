12/03/2026 11:12

【ＡＩ】百度智能雲與小熊電器合作：AI+實體經濟結合，放大原有優勢

《經濟通通訊社12日專訊》2026年中國家電及消費電子博覽會（AWE2026）3月12-15日在上海舉行。據《新浪科技》報道，小熊電器(深:002959)與百度(09888)智能雲宣布開啟戰略合作。小熊電器股價目前逆市漲6.3%，報44.94元人民幣。



談及百度和小熊的戰略合作意義，百度集團副總裁袁佛玉表示，雙方本身就是AI技術和實體產業的合作，第一階段是AI放大製造業優勢，包括設計、產品、供應鏈等方面的優勢，「有了AI之後就有了硬件+AI的優勢，就能夠更理解用戶」。第二是在智算產業，與AI相關的產業已經發生變化，比如過去通算的巨頭被智算巨頭取代，電力也在轉向AI需求，當AI在已經有的產業裏結合，將會帶來更大的變化。



袁佛玉稱，「對消費品來講，中國是非常好的市場，用戶很多，需求也很個性化，所以AI技術有機會跟老百姓真正每天衣食住行結合，把AI技術在真實場景打磨的足夠好。所以AI+實體經濟結合的模式，能夠放大中國市場原有的優勢，可以實現雙螺旋競爭力的強化」。(sl)