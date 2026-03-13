12/03/2026 11:30

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ AWE2026於上海新國際博覽中心及東方樞紐國際商務合作區舉行

▷ MiniMax展示MaxClaw智能體及數十款AI終端產品

▷ 商湯科技推出「能力開放」與「一體化交付」雙路徑方案 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社12日專訊》2026年中國家電及消費電子博覽會(AWE2026)3月12-15日在上海舉行，博覽會首次採用「一展雙區」模式，主展區位於上海新國際博覽中心，新設展區位於上海東方樞紐國際商務合作區，展會規模升級至13個展館、17萬平方米。據《科創板日報》報道，近期大熱的開源AI智能體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）也在今次展會出現。*MiniMax工作人員現場教「養蝦」*報道指，MiniMax(00100)展區重點展示了內地首款全棧通用智能體MiniMax Agent。同時，基於OpenClaw構建的MiniMax雲端AI助手MaxClaw，也是此次展廳內的亮點，支持網頁端及移動端的跨端高效聯動以及與多款IM通訊軟件的協作。展會期間，觀眾可以在現場與大模型及智能體產品進行交互，並有工作人員現場進行「養蝦」教學。在展台的核心生態體驗區，MiniMax還展示了與硬件生態夥伴聯合打造的數十款前沿AI終端產品，覆蓋了從具身智能、隨身穿戴到教育陪伴、居家辦公的全場景。例如，基於MiniMax驅動的Vbot維他動力機器狗是首個走入物理空間的具身智能Agent，實現了無需遙控的自主隨行、認路與拆解任務能力。*「辦公小浣熊」核心能力接入OpenClaw生態*另外，商湯科技(00020)展示一系列覆蓋辦公、教育、家庭場景的AI產品。其中AI原生生產力工具「辦公小浣熊」成為焦點，該工具能通過自然對話完成數據分析、PPT生成、文檔編輯等任務。同時，商湯聯合OpenClaw推出「能力開放」與「一體化交付」雙路徑方案：一方面，將小浣熊的數據處理、文檔理解等核心能力封裝為Raccoon Skills，接入OpenClaw智能體生態，讓其他應用也能快速調用辦公技能；另一方面，聯合趨境科技打造「本地部署+雲端擴展」方案，以OpenClaw作為智能體任務規劃與執行層，打通從能力接入、任務執行到企業級交付的完整閉環。該方案尤其適用於對數據安全、私有化部署及合規性要求較高的場景，為企業提供可部署、可運維、可持續升級的可靠落地形態。(sl)