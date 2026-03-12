12/03/2026 17:45

【兩會焦點】司法部長賀榮：今年將加快研究人工智能、低空經濟等領域立法

《經濟通通訊社12日專訊》第十四屆全國人民代表大會第四次會議第三場「部長通道」今日在北京人民大會堂舉行。司法部部長賀榮表示，今年政府立法工作將重點突出幾個方面，其中之一是突出優化營商環境，制定全國統一大市場建設條例，著力解決大家關心的地方保護、不當設一些准入條件，還有「內捲式」競爭等問題。



賀榮又指，人工智能是今年兩會的「高頻詞」。今年將加快研究人工智能、低空經濟等領域立法，修訂道路交通安全法、制定空域管理條例等。同時，今年將制定實施供水、藥品管理、道路運輸管理等方面的行政法規；還有新就業和靈活就業群體權益保障問題、生產安全事故隱患排查問題等，這些關係民眾「幸福指數」和「安全指數」，都是政府立法的重點。



賀榮並提到，司法部今年將在全國統一推行行政檢查「掃碼入企」，「企業一掃碼，誰來檢查、檢查甚麼，一目了然」。(sl)