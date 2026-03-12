12/03/2026 09:05

【中東戰火】歐盟：伊朗衝突可能將通脹率推高至3%以上

《經濟通通訊社12日專訊》歐盟警告，如果中東戰爭導致布蘭特原油價格維持在每桶100美元左右，汽油價格在較長時間內保持高位，通脹率可能超過3%。



在這種情況下，2026年的經濟增長也將受到衝擊。知情人士透露，歐盟委員會貿易委員東布羅夫斯基本周告訴歐盟各國財長，經濟增長速度將比去年底預測的1.4%低多達0.4個百分點。



除了石油價格外，該情境還假設歐洲天然氣價格，在今年剩餘時間內維持在每兆瓦時約75歐元。這意味著2026年通脹率將比先前預測的2.1%，高出0.7至1個百分點。



分析指，通脹顯著上升可能迫使歐洲央行升息，投資者已經增加對今年有此行動的押注。歐洲央行的下一次決議在本月19日，但預計屆時不會升息。(rc)