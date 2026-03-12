12/03/2026 09:33

【中東戰火】兩艘油輪在伊拉克水域遇襲，石油碼頭暫停營運

《經濟通通訊社12日專訊》伊拉克國家石油營銷組織(SOMO)表示，兩艘油輪在伊拉克水域遭到攻擊，導致該國石油碼頭暫停營運。



遇襲油輪分別是懸掛馬紹爾群島國旗的Safesea Vishnu號和懸掛馬耳他國旗的Zefyros號。



Safesea Vishnu號由一家與SOMO簽訂合約的公司租用。Zefyros號則載有巴士拉天然氣公司生產的凝析油，原計劃於周四（12日）前往伊拉克霍爾祖拜爾港裝載另外3萬噸塑膠原料石腦油。



SOMO在聲明中表示：「此次事件對伊拉克的安全和經濟造成了負面影響，並對伊拉克領海的航行安全和石油活動構成威脅。」(rc)