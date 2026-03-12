12/03/2026 10:48

【中東戰火】布蘭特原油價格重回100美元上方，阿曼關鍵港口遭遇中斷

《經濟通通訊社12日專訊》布蘭特原油價格重回100美元上方，因阿曼關鍵港口遭遇中斷。布蘭特原油日內漲9%，現報每桶100.18美元。紐約期油日內漲9%，現報每桶95.51美元。



伊朗無人機周三（11日）襲擊阿曼塞拉萊港的石油儲存設施。據直接收到港口代理通知的知情人士透露，作為預防措施，阿曼已通知所有船舶撤離主要石油出口碼頭費赫勒港(Mina Al Fahal)。



費赫勒港位於霍爾木茲海峽外側，是中東原油仍可運往全球市場的少數港口之一。不過，伊朗在該地區的攻擊令附近海域變得不安全。根據數據情報公司Kpler的數據，阿曼每天約有100萬桶原油從費赫勒港出口。(rc)