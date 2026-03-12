12/03/2026 15:10

【中東戰火】戰爭加劇通脹擔憂，全球國債抹去2026年漲幅

《經濟通通訊社12日專訊》由於油價高企引發通脹復燃的擔憂，全球國債已抹去年初至今的漲幅，並引發固定收益市場拋售潮。



追蹤投資等級政府國債和公司債總回報的彭博全球綜合指數，目前2026年預期持平。該指數今年截至2月27日曾上漲高達2.1%，就在特朗普對伊朗發動攻擊之前，凸顯地緣政治衝擊迅速逆轉了市場情緒。



本周，美國國債孳息率攀升至數月高位，投資者將衝突擴大的風險計入價格。



高盛經濟學家Manuel Abecasis和David Mericle等周四在報告中表示，通脹路徑抬升，聯儲局更難在短期內開始降息。他們將聯準脹下一次降息的預期從6月延後至9月。(rc)