12/03/2026 16:11

【外圍經濟】日圓逼近年內低點，策略師預計官方干預門檻已升高

《經濟通通訊社12日專訊》日圓兌美元徘徊在年內最低水平附近，投資者認為，這一次官方干預的門檻會更高。



日圓兌美元匯率周四跌破159，接近曾在1月引發聯儲局進行所謂匯率檢查的159.45水平。不過，當前形勢已發生變化。伊朗衝突推動的油價上漲，以及美國經濟數據的強勁表現，從根本上推高了美元匯率，這可能使日本當局更難找到理由出手干預。



澳洲國民銀行的貨幣策略師Rodrigo Catril表示：「現在干預的門檻更高了。除非美元兌日圓出現無序上漲，否則不太可能進行干預。158/159區域是之前的分水嶺，我們認為新的分水嶺可能在162附近。」



日本嚴重依賴中東能源進口，這意味著原油價格上漲會導致貿易平衡惡化並加劇通脹，對日圓構成壓力。



摩根大通策略師Junya Tanase等人在報告中表示，美元兌日圓最近的上漲是由美元整體走強推動，即使該貨幣升至160一線，也可能難以證明干預的合理性。他們維持美元兌日圓中長期將在164的預測。(rc)