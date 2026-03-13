13/03/2026 17:22

《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布第四季GDP價格指數等數據

《經濟通通訊社13日專訊》伊朗新任最高領袖穆杰塔巴發表強硬講話，矢言繼續封鎖海灣，並將為烈士復仇，打擊美國軍事基地。美股三大指數昨日全線下挫。道指收市跌739.42點或1.56%，報46677.85點；標指跌103.22點或1.52%，報6672.58點；納指跌404.16點或1.78%，報22311.98點。港股方面，恒生指數收市報25465，跌251點或1%，成交2465億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚6:00pm，歐元區公布1月工業生產，年率升幅料由1.2%擴大至1.3%，經季節調整月率料由下滑1.4%改善至升0.6%。8:30pm，美國公布第四季GDP價格指數，料由3.8%降至3.6%；第四季個人消費料由3.5%降至2.4%；1月耐用品訂單料由下滑1.4%改善至升0.4%；1月個人消費料由0.4%降至0.3%；1月個人所得料由0.3%升上0.5%。10:00pm，美國公布3月密歇根大學消費者信心指數，料由56.6降至54.8。



在美國，今日公布業績的公司有：霧芯科技(US.RLX)等。(wa)