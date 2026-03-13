25,465.60
-251.16
(-0.98%)
4,095.45
-33.65
(-0.815%)
4,669.14
-18.42
(-0.393%)
14,280.78
-94.09
(-0.655%)
72,304.9900
+1,763.6500
(2.500%)
72,304.99
+1,763.65
+2.500%
2,124.2500
+50.7400
+2.447%
13/03/2026 18:05
美匯指數報100.179，關注美國1月核心PCE數據
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.179
|99.739
|0.440
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.47/51
|159.34/38
|159.33/37
|歐元/美元
|1.1452/56
|1.1444/48
|1.1512/16
|英鎊/美元
|1.3261/65
|1.3261/65
|1.3342/46
|美元/瑞郎
|0.7882/86
|0.7884/88
|0.7860/64
|美元/加元
|1.3668/72
|1.3661/65
|1.3641/45
|澳元/美元
|0.7034/38
|0.7036/40
|0.7076/08
|紐元/美元
|0.5816/20
|0.5816/20
|0.5853/57
|美元/人民幣
|6.8961/65
|6.8988/92
|6.8688/92
|美元/港元
|7.8276/80
|7.8277/81
|7.8270/74
*上述報價只供參考用