13/03/2026 09:11
美匯指數報99.641，美國最新初請失業金人數微降至21.3萬低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.641
|99.739
|-0.098
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.09/13
|159.20/24
|159.33/37
|歐元/美元
|1.1522/26
|1.1520/24
|1.1512/16
|英鎊/美元
|1.3361/65
|1.3351/55
|1.3342/46
|美元/瑞郎
|0.7850/54
|0.7852/56
|0.7860/64
|美元/加元
|1.3625/29
|1.3631/35
|1.3641/45
|澳元/美元
|0.7082/86
|0.7075/79
|0.7076/08
|紐元/美元
|0.5852/56
|0.5851/55
|0.5853/57
|美元/人民幣
|6.8728/32
|6.8733/37
|6.8688/92
|美元/港元
|7.8269/73
|7.8268/72
|7.8270/74
