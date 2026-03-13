13/03/2026 07:50

伊朗新任最高領袖穆杰塔巴稱封鎖海灣、打擊美軍事基地

▷ 美股三大指數下跌，道指跌739.42點

▷ 布蘭特期油盤中破100美元，中東戰火引發能源危機 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社13日專訊》伊朗新任最高領袖穆杰塔巴發表強硬講話，矢言繼續封鎖海灣，並將為烈士復仇，打擊美國軍事基地。美股三大指數周四（12日）全線下挫。道指收市跌739.42點，或1.56%，報46677.85點；標指跌103.22點，或1.52%，報6672.58點；納指跌404.16點，或1.78%，報22311.98點。摩根士丹利(US.MS)及另類投資公司Cliffwater限制旗下私募基金的贖回規模，引發市場對資產估值及違約風險的恐慌。美國大型銀行板塊全線受壓，大摩收市插水4.1%；高盛(US.GS)下滑4.4%；花旗集團(US.C)下挫超過3%，摩根大通(US.JPM)亦跌1.6%。科企重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌3.1%，英偉達(US.NVDA)跌1.6%，Meta(US.META)跌2.6%，蘋果(US.AAPL)跌1.9%，微軟(US.MSFT)跌0.8%，谷歌(US.GOOG)跌1.7%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.5%。*布蘭特斯油衝破100美元*中東戰火同時引發能源危機，布蘭特期油周四盤中一度飆升逾10%，高見每桶101.8美元，其後因市場觀望戰略石油儲備能否發揮緩衝作用而略為回吐。紐約期油亦升10.9%，報每桶約95.6美元。美匯指數企穩99關口上方，錄得約0.5%的升幅，並一度升至99.75水平。美元兌日圓匯率升穿159關口，報159.4，升約0.3%。歐元兌美元匯價持續受壓，日內報151.6，跌0.4%。現貨黃金價格走勢疲弱，錄得逾1.6%的顯著跌幅，報每盎司5088美元。紐約期金跌1.6%，報每盎司5093美元。(jf)