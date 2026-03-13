13/03/2026 09:25

【外圍經濟】美國經濟數據向好，失業及貿易逆差狀況均有改善

《經濟通通訊社13日專訊》美國勞工部周四（12日）公布的最新數據顯示，截至3月7日止當周，新領失業救濟人數錄得21.3萬人，較前一周修訂後的21.4萬人微減1000人，表現優於市場預期的21.5萬人。 ​

新領失業救濟人數的四周移動平均值按周減少4000人，降至21.2萬人。此外，截至2月28日止當周，續領失業救濟人數錄得185萬人，按周減少2.1萬人，與市場預期的184.9萬人相若。



與此同時，美國商務部公布最新數據顯示，1月貿易逆差按月顯著收窄逾25%至545億美元，遠低於市場預期中位數的660億美元。



細看各項數據，美國1月整體出口額按月增長5.5%，主要增長動力來自非貨幣黃金及其他貴金屬、電腦設備以及飛機出口增加。進口方面則錄得0.7%的按月微跌，主要反映期內藥品進口量有所減少。(jf)