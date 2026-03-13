13/03/2026 14:44

【中東戰火】戰爭擔憂籠罩市場，美債恐慌指標升至九個月高位

《經濟通通訊社13日專訊》美國國債波動率升至九個月來高點，伊朗戰爭加劇通脹擔憂，損害美債的實際收益，並顛覆交易員對聯儲會政策路徑的預期。



被稱為債券市場「恐慌指標」的ICE美銀波動指數，攀升至去年6月以來最高水平。由於交易員減少對聯儲局在2026年降息的押注，30年期美債孳息率已攀升至一個月高位。



Brandywine Global Investment Management投資組合經理Jack McIntyre表示：「作為債券投資者，我們必須開始考慮滯脹的可能性，滯脹總是會造成巨大的不確定性。」



*債券未起到避險作用*



PepperstoneGroup研究主管Chris Weston亦指出：「鑒於當前的通脹形勢，債券並不能起到避險作用。」



自兩周前伊朗戰爭爆發以來，美債走勢已為全球政府債券奠定基調，日本、澳洲等國債孳息跟隨美債率持續攀升。投資者關注油價上漲對全球經濟的影響，押注各國央行可能不得不盡快加息以抑制通脹。(jf)