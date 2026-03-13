13/03/2026 17:32

【ＡＩ】京東雲推OpenClaw免費安裝活動，現場送真小龍蝦

《經濟通通訊社13日專訊》近期大熱的開源人工智能代理OpenClaw，因名稱與「龍蝦」相近而掀起熱潮。京東集團(09618)旗下京東雲宣布，將於今日中午在北京總部舉辦OpenClaw免費安裝活動，更推出「養數字龍蝦，送實體龍蝦」推廣優惠，以趣味方式降低AI技術使用門檻。



活動由京東雲聯同京東3C數碼、京東服務、京東生鮮等共同發起，屬於「全民養蝦計劃」的一部分，旨在推動OpenClaw在遠程控制及自動化場景的普及應用。



參與者只需完成OpenClaw安裝部署並成功執行一次任務，現場即可獲贈一份實體小龍蝦。此外，參加者還可享百萬Tokens免費使用權益，新用戶登錄京東雲JoyCode智能編碼助手，更可額外再領一份小龍蝦。



對於未能親臨現場的用戶，京東同步推出遠程OpenClaw部署及快速安裝AI助手服務，售價約300餘元人民幣，讓用戶足不出戶也能輕鬆開啟AI「養蝦」體驗。(ul)