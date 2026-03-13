25,465.60
-251.16
(-0.98%)
25,361
-339
(-1.32%)
低水105
4,095.45
-33.65
(-0.815%)
4,669.14
-18.42
(-0.393%)
14,280.78
-94.09
(-0.655%)
71,813.9400
+1,272.6000
(1.804%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
71,813.94
+1,272.60
+1.804%
2,107.1600
+33.6500
+1.623%
13/03/2026 15:03
紐元兌美元報0.5818，新西蘭2月製造業PMI微降至55
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.909
|99.739
|0.170
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.40/44
|159.42/46
|159.33/37
|歐元/美元
|1.1482/86
|1.1499/03
|1.1512/16
|英鎊/美元
|1.3315/19
|1.3330/34
|1.3342/46
|美元/瑞郎
|0.7875/79
|0.7870/74
|0.7860/64
|美元/加元
|1.3651/55
|1.3645/49
|1.3641/45
|澳元/美元
|0.7036/40
|0.7060/64
|0.7076/08
|紐元/美元
|0.5816/20
|0.5827/31
|0.5853/57
|美元/人民幣
|6.8889/93
|6.8855/59
|6.8688/92
|美元/港元
|7.8285/89
|7.8275/79
|7.8270/74
上述報價只供參考用