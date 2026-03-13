13/03/2026 18:30

【中東戰火】環境及生態局將約見本地車用燃油供應商，重申應加強資訊透明度

《經濟通通訊社13日專訊》環境及生態局表示，原油與成品油是不同的產品，因此在中東地區局勢影響下國際原油價格的變動與車用燃油零售價的調整未必同步，例如倫敦布蘭特原油曾在上周下跌約兩成，但同期無鉛汽油及柴油的成品油價仍然上升約兩成。



環境及生態局今日已向本地主要車用燃油供應商重申，他們應加強資訊透明度，向消費者和公眾披露更多與車用燃油價格變化相關的資料和數據，加強公眾的了解。環境及生態局將會約見本地主要車用燃油供應商，跟進如何向公眾加強資訊透明度。



局方在社交平台表示，政府在能源方面的的首要目標是保障香港能源供應穩定。鑑於中東地區的局勢，政府已和兩間電力公司及主要能源公司加強聯繫，確認現時香港能源供應保持穩定。政府會繼續密切留意地緣政治變化、國際能源價格走勢及本地燃料供應的情況，保障香港能源供應穩定。(bi)