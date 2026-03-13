13/03/2026 19:33

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 澳洲央行13日起連兩日舉行貨幣政策會議

▷ 中國16日公布2月工業生產、零售銷售及失業率數據

▷ 香港多家上市公司16-20日陸續公布業績 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社13日專訊》澳洲央行一連兩日議息，及中國公布工業生產等數據，料為下周一（16日）市場焦點。各國重要經濟活動方面，澳洲央行舉行貨幣政策委員會會議（至17日）。*美國公布紐約聯儲製造業指數等數據*數據方面，下周一10:00am（本港時間．下同），中國公布2月工業生產，年初至今年率升幅料由5.9%收窄至5%；2月零售銷售，年初至今年率升幅料由3.7%收窄至2.1%；2月失業率料維持於5.1%。8:30pm，美國公布3月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由7.1降至3.9。9:15pm，美國公布2月產能利用率，料維持於76.2%；2月工業生產月率升幅料由0.7%收窄至0.1%。10:00pm，美國公布3月NAHB房屋市場指數，料由36升至37。在本港，下周日（15日）公布業績的公司有:博雅互動(00434)、金斯瑞生物科技(01548)等。下周一公布業績的公司有:貝殼-W(02423)、零跑汽車(09863)等。下周二（17日）公布業績的公司有:金蝶國際(00268)、恒安國際(01044)、騰訊音樂-SW(01698)等。下周三（18日）公布業績的公司有:電能實業(00006)、吉利汽車(00175)、騰訊控股(00700)、華潤電力(00836)、長江基建集團(01038)、中通快遞-W(02057)等。下周四（19日）公布業績的公司有:長和(00001)、中國聯通(00762)、長實集團(01113)、友邦保險(01299)、李寧(02331)、地平線機器人-W(09660)、阿里巴巴-W(09988)等。下周五（20日）公布業績的公司有:香港中華煤氣(00003)、光大環境(00257)、中國石油化工股份(00386)、國藥控股(01099)、中國宏橋(01378)、中國電力(02380)、紫金礦業(02899)、小鵬汽車-W(09868)等。此外，下周一禾賽-W(02525)將有基石投資者持股解禁。(wa)