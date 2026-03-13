13/03/2026 18:37

《經濟通通訊社13日專訊》星展銀行首席投資總監侯偉福表示，歷史上，中東危機對全球經濟的傳導機制一直是通過油價。視乎當前中東戰爭的嚴重程度與持續時間，若滯脹情況出現，風險資產或將面臨進一步回調；反之，若目前高企的油價僅屬短暫，則可能帶來具吸引力的投資機會。他指出，該行建議投資者保持投資並維持多元化配置，自六年前推出「槓鈴策略」（Barbell Portfolio）以來一直展現韌性。儘管納斯達克在疫情時期、2022年市場崩盤以及解放日期間曾錄得平均30%的高峰至低谷跌幅，該行的槓鈴投資組合仍錄得8.6%的淨年化收益率。他提及，相信是次危機對該策略回報軌跡的影響亦不例外。該行持續建議的投資組合，一端是配置能產生穩定收益的資產，另一端則配置具長期結構性增長的股票。除了能源、醫療保健及國防相關主題的機會外，亦可持續關注I.D.E.A。股票-即創新者(Innovators)、顛覆者(Disruptors)、賦能者(Enablers)和適應者(Adapters)，預料這些企業將在面對人工智能的生存風險時實現資本複合增長。同時該行亦看到部分亞洲及日本股票主題的投資機會。他表示，最重要的是，投資者應持有高品質證券：投資級別債券；能受惠於AI、長壽、稀缺性等長期趨勢的一流企業；以及極為重要、與市場相關性低的資產-黃金。地緣政治不確定性，加上美國財赤與去美元化趨勢，將持續支撐各國央行對黃金的強勁需求。他表示，該行會繼續密切監察事態發展。視乎危機的演變，若情況惡化或持續時間延長，該行或考慮進一步提高防禦性配置-特別是高評級債券及黃金。(bn)