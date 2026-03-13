13/03/2026 11:32
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月拆息報2.08厘
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報2.07583厘，升4.601基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.37744厘，升0.518基點。
隔夜息報1.6厘，升2.845基點；一周拆息升3.059基點，報1.67369厘，兩周則升3.506基點，報1.77226厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.60375厘，一年期則升2.393基點，報2.8厘。
港元匯價今日在7.8279-7.8255之間上落，最新報7.8278。
資料來源：香港銀行公會
