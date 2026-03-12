12/03/2026 18:18

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 安本指全球拋售與基本面脫節

▷ 北亞股市下跌因避險情緒及能源進口

▷ 各國釋放戰略石油儲備應對油價 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道13日專訊》安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong指，目前市場對低機率的最壞結果進行定價，這主要是由於美國及以色列與伊朗的衝突持續時間和走向不確定所致。這導致全球市場出現全面的拋售，這似乎與基本面脫節。*伊朗維持長期作戰能力有限，各國正採取措施應對油價飆升*安本認為是過度反應，原因有三。首先，轉向關注能源安全議題對市場而言是一個實質變化：油價上漲直接推高了運輸、製造和工業供應鏈的投入成本，加劇了通脹風險，並可能迫使各國央行維持更鷹派的立場。另外，伊朗維持長期作戰的能力似乎有限，伊朗的飛彈、海軍和空軍資產遭到打擊後，其作戰能力已顯著下降。而面對持續的油價壓力，各國並非袖手旁觀。各國目前正在採取措施應對油價飆升。國際能源總署(IEA)和七國集團(G7)正在準備釋放戰略石油儲備(SPR)，以便在供應中斷加劇時向全球市場注入額外供應。如果油價持續高企，多國還有其他工具，包括對生物燃料強制摻混比例進行臨時調整，以提高煉油靈活性和燃料供應量。*市場為最壞情況定價，惟石油衝擊對AI資本支出沒實質影響*過去40年間，美國在中東地區發動了21次空襲，而標普500指數在八周後上漲的機率約為95%。目前的市場行為與過往類似，風險資產價格過度下跌，是因為投資者試圖為最壞的情況定價。隨著不確定性消退，市場歷來都會相對迅速地回穩和復甦。由於投資者對油價上漲和地緣政治不確定性做出反應，日本、韓國和台灣等地的股市大幅下跌。這些經濟體是能源淨進口國，這在一定程度上解釋了市場的負面反應。此次拋售也反映出避險情緒從周期性板塊轉向防禦性資產。然而，這些市場高度集中在人工智能硬體供應鏈。台灣在先進半導體製造領域佔據主導地位，而韓國則在動態隨機存取記憶體(DRAM)和快閃記憶體(NAND)等儲存晶片領域領先，這兩者都是人工智能運算基礎設施的關鍵組成部分。美國超大規模數據中心營運商的人工智能資本支出仍然是整個人工智能硬體供應鏈（包括記憶體、晶片和半導體）需求的主要驅動力。重要的是，超大規模數據中心營運商對人工智能基礎設施的投資是由長期技術競爭和產能需求驅動的，因此，地緣政治石油衝擊不太可能對其資本支出計劃產生實質影響。雖然能源、貨運和原材料成本上漲可能會造成暫時的利潤率壓力，但並不會從根本上削弱人工智能基礎設施的結構性需求前景。因此，近期北亞股市的下跌似乎與其基本面不相符。一旦地緣政治風險趨於穩定，市場配置和情緒可能會迅速逆轉，有機會推動該地區股市強勁反彈。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。