13/03/2026 10:29

《經濟時評》富達：今年中國出口增長勢頭仍有待觀察，料續保持政策靈活性

《環富通基金頻道13日專訊》中國海關總署公布2026年首兩個月出口表現，按年增長21.8%至6565.8億美元，遠高於市場預期。至於進口，按年增長19.8% 至4429.6億美元，亦遠勝市場預期，貿易順差創歷史同期新高，達到2136.2億美元。富達國際投資策略經理陳家希表示，2025年美國一度對中國商品開徵大額關稅，引起市場一直關注。雖然如此，截至2025年尾，中國內地的出口數字一直穩步增長，貿易順差亦突破一萬億美元。



*後續出口數據或受基數效應影響，關稅因素下「搶出口」效應逐步減弱*



回顧2017年，人民幣貶值緩衝了美國當時針對性關稅的影響，而2025年的情況不一樣，自美國宣布關稅以來，人民幣持續升值，仍無礙中國內地貿易順差穩步增長。當中，高技術產品出口增速相當明顯，反映出中國內地製造業升級轉型成功。同時，中國內地將出口重心分散到美國以外的買家，對歐盟、東南亞和非洲的出口大大提高。關稅壓力亦令美國在2025年出現「搶出口」情況。



2026年首兩個月中國採購經理人指數處於收縮水平，雖然今年首兩個月的出口數據勝預期並按年增長，考慮到後續數據可能受到基數效應影響，以及在關稅因素下「搶出口」效應逐步減弱，今年中國出口增長能否維持強勁勢頭仍有待觀察。預計內地將繼續保持政策靈活性，並在適當時機推出相應措施，以穩定經濟增長動能。(wa)