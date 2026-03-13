13/03/2026 10:34

《品中資－羅國森》淘金熱，尋金股

《品中資》本來，港股2026年的開局是蠻不錯的，奈何到了2月底，美國總統特朗普突然聯同以色列攻打伊朗，令到中東戰火重燃。金融市場出現連番的震動，當中自然包括一眾商品，尤其是石油和黃金了。



但另一邊廂，AI熱潮席捲全球，個別AI大模型概念股無懼戰火，股價仍然升個不停，內地更掀起一片「龍蝦熱」，即是當中一款以龍蝦作標誌的AI大模型受到市場熱烈追捧。



本來，我也想趁機品評一下這批大模型概念股的，因為這些股票短線實在強勁，而長線也是不能忽視的一個板塊，但想到我在農曆年前品評紫金礦業(02899)（下稱紫金）時，曾經說過會為大家品評一下由紫金分拆出來的紫金黃金國際(02259)（下稱紫金黃金）。



再者，打仗的時候，黃金也是重要的商品。因此，我決定先跟大家一起「淘金」，準確來說是「尋金股」，稍後才跟大家「養龍蝦」！電影電視有「尋秦記」，我就跟大家來一次「尋金記」。



我在早前的品評中已經指出，如果大家只想穩穩陣陣地分享金價升幅，其實，已經置身大藍籌的紫金，已經是很好的選擇，因為紫金自從來港上市之後，業務穩步上揚，並且積極拓展海外業務，現在已經是一家國際性的礦產開發公司。



過去10多年，紫金的業績和股價都節節上升。股價方面，單是2025年就已經升了1.5倍，是第二大升幅藍籌，僅次於中國宏橋(01378)的1.77倍。因此，作為小投資者，如果一直持有紫金，其實也應該很滿足了。



不過，紫金的名字雖然有個金字，但她的業務是不止於金的。我形容，她是一家由黃金主導，發展成金、銀、銅三頭馬車並行，且業務已經拓展至海外的國際性礦產開發公司。



這個業務模式的好處是，如果金價不像過去一年般大升，甚至回到「十年黃金變爛銅」的日子，紫金的業績也不會太差，因為她還有其他具備工業用途的貴金屬業務支撐。但如果像去年一樣，金價大升特升的話，那些以黃金為主要業務，甚至獨沽一味開採黃金的公司，當然會更受惠。



*紫金黃金，在海外淘金*



我估計，紫金的管理層也是看到這個大趨勢，去年9月將集團旗下在海外經營採金的子公司整合起來，然後分拆在港上市，那就是我之前所說的紫金黃金了。



這隻紫金黃金可謂「生得逢時」，去年第四季至今年初，金價狂飆至5000美元一盎斯水平，在這個「黃金時間」分拆紫金黃金，實在是贏盡先機。



紫金黃金的招股價是71.59元，公開認購超額240倍，上市首日大升近七成，收報120.6元。短短幾個月，股價進一度攀升至268元的高位，比招股價大升2.9倍，即使其後跟隨金價回落，但美伊開戰之後，金價又徐徐回升上5000美元水平以上，紫金黃金的股價昨日（12日）收報203.6元，仍比招股價升1.84倍。



如果大家仍然看好金價前景，也想買一隻純金礦股，紫金黃金確實是一個不錯的選擇。事實上，該公司上市不久已經發了盈喜，表示隨著金價上升，以及採金量增加，2025年該公司的盈利至少可達15-16億美元，大幅增長2.1-2.3倍。



不過，正如我所說，大家不要以為紫金黃金是內地的金礦股，其實，她持有的所有金礦都在海外。她是透過海外併購，發展成今時今日的紫金黃金。現時該公司在南美、大洋洲、中亞地區，以至非洲等地持有8座金礦，黃金儲量達1768噸，平均金品位為每噸1.5克，即我們常說的「含金量」。



紫金的優勢是併購能力強，領先的地質勘探能力和具成本效益的採礦技術，能夠令低品位的金礦也能較易產出黃金。



但如果大家認為，持有海外金礦的風險可能較高，而且，這些金礦的質素（低品位，或含金量較低）也較參差的話，索性不假外求的話，另一隻大型金礦股山東黃金(01787)也是值得考慮的。



*山東黃金擁內地最大金礦*



山東黃金是在內地營運的金礦公司之中，規模最大，實力最強的公司。該公司於2018年9月來港上市，招股價14.7元，以昨日收市價39.7元計，上市7年多，股價累積上升1.7倍。但當然，山東黃金的主要升幅，都集中在過去一年多。



我比較過紫金（礦業那隻）和山東黃金的股價表現，以2025年計，山東黃金升了1.8倍，而紫金只升了1.5倍，年初至今也是山東黃金的升幅稍優於紫金。這一點可能是由於山東黃金是較純粹的金礦股，而紫金則是三頭馬車並重的採礦股。



也因此，在金價未算太好的2024年，山東黃金的股價是下跌的，相反，有其他貴金屬業務的紫金，股價升了近一成半。所以，如何取捨，就看大家是否鍾情金礦，還是其他貴金屬了。



如果單計黃金儲量和產量，山東黃金和紫金黃金是不相伯仲的，但山東黃金的金礦主要集中山東省，該省是中國最大的黃金生產省。而山東黃金持有的焦家金礦、三山島金礦、新城金礦和玲瓏金礦，正正就是中國最大、第二大、第五大和第六大的金礦，可見山東黃金的實力。



*新興國家央行仍會增持黃金*



最後，我想再總結一下，近年金價上升的主要原因。我在紫金黃金的招股書中，看到以下一段闡述：「黃金因其貨幣、商品和金融屬性的結合，被認為是一種戰略資源，近年來愈來愈多地扮演著避險資產的角色，並且由於地緣政治不確定性增加，更為頻繁的全球貨幣寬鬆周期，其定價動態經歷了實質性的變化。由於這些因素，黃金已成為全球央行和投資者日益重要的資產配置。



近年來，世界各地的新興國家一直在持續購買黃金。盡管如此，根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年12月31日，新興國家央行持有黃金佔資產儲備的比例僅為8.9%，明顯低於發達國家的25.2%平均水平。這種差異突顯了在新興國家增加黃金戰略儲備的重大潛力。



此外，通過將黃金納入其資產組合，金融機構可以提高風險回報狀況，這進一步增加投資者對黃金配置的興趣。



在上述因素的多重驅動下，黃金已正式超越歐元，成為全球央行第二大儲備資產，佔全球官方儲備的比例達到20%，首次超越歐元的16%，僅次於美元的46%。



根據弗若斯特沙利文的資料，近年來，由於全球金礦勘探預算的減少，發現高質量的黃金礦變得越來越困難，導致全球新發現的大型黃金礦的速度和規模顯著下降。未來，隨著黃金礦的品位持續下降和提取成本持續增加，黃金價格預計將獲得進一步的長期支持。」 以上的說明完全解釋了這兩年金價節節上升的原因，但我仍然認為，黃金不像石油，不會大量消耗掉，除了少量工業用的黃金會損耗外，其餘大部分黃金都可以「循環再用」，即是黃金的供應可能會愈來愈多。



如果金價大升，會引發金商開採取更多黃金，對金價有壓抑作用。因此，我一直以來都是以一種審慎態度對待黃金的。



但我也同意，在我們的股份配置中，有一至兩成是黃金股，也是很不錯的。在金礦股之中，我自己較喜歡山東黃金呢！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



