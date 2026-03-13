13/03/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶48點子，兩連跌，報6.9007
《經濟通通訊社13日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9007，較上個交易日跌48點子，兩連跌，較市場預測偏弱約120點，上個交易日報6.8959。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9007
|+48.00
|1歐元/人民幣
|7.9402
|-166.00
|100日圓/人民幣
|4.3284
|-55.00
|1港元/人民幣
|0.8816
|+3.50
|1英鎊/人民幣
|9.2022
|-203.00
|1澳元/人民幣
|4.8788
|-370.00
|1紐元/人民幣
|4.0327
|-336.00
|1新加坡/人民幣
|5.3901
|-120.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7736
|-427.00
|1加元/人民幣
|5.0544
|-111.00
|1人民幣/林吉特
|0.5698
|+6.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.5506
|+502.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4317
|+301.00
|1人民幣/韓元
|216.0600
|+143.00