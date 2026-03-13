13/03/2026 17:07

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中美經貿磋商3月14-17日法國舉行

《神州經脈》滬綜指連續兩個交易日下跌，今日（13日）挫0.81%收報4095.45點，失守4100點，本周跌幅0.7%；深成指今日收跌0.65%，創業板指跌0.22%。滬深兩市全日成交額2.4萬億元（人民幣．下同），較上日減少416億元或1.7%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日失守6.9元關口，收報6.9030，較上個交易日4時30分收盤價跌278點子，兩連跌。今日人民幣兌一美元中間價報6.9007，較上個交易日跌48點子，兩連跌，較市場預測偏弱約120點。*今日新聞精選*1. 中國商務部公布，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於3月14日-17日（明日至下周二）率團赴法國與美方舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。稍早美國財政部表示，財長貝森特將於3月15日至16日（周日至下周一）在法國與何立峰會晤，並指雙方正在為中國國家主席習近平與美國總統特朗普3月底在北京會晤做準備。2. 美國貿易代表辦公室日前宣布，就「產能過剩」問題對包括中國在內的16個經濟體發起301調查。中國商務部網站今日就此事發布「發言人答記者問」文章稱，301調查是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經貿秩序。美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，貼上所謂「過剩」的標籤。美方更無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在「產能過剩」進行單方面認定，並採取單邊限制措施。中方敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。3. 據《路透》兩位消息人士本周透露，中國政府已拒絕中國石化提出的動用1300萬噸（9500萬桶）國家商業儲備的請求。中石化希望以此彌補因中東戰火而可能出現的供應缺口。行業估算，作為全球煉油產能最大的企業，中石化每日約400萬桶的原油進口量中，近60%來自中東地區。消息人士透露，北京方面還告知煉油企業，目前不得動用中國戰略石油儲備。4. 蘋果公司宣布將自3月15日起下調中國大陸App Store的佣金政策：標準佣金率由30%下調至25%，小型開發者及特定項目的優惠佣金率也由15%降至12%。對此，騰訊發布聲明稱，「令行業為之振奮」，有利於激發創新活力，推動科技應用生態的持續繁榮。百度表示，這一調整不僅回應了中國用戶與開發者的長期關切，也將為應用生態釋放出更加開放、積極的發展信號。5. 國家統計局將於下周一（16日）公布首2月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合20家機構預估中值顯示，春節錯位疊加外需韌性助推生產景氣保持平穩，1-2月規模以上工業增加值同比料增長5%，增幅較前值（去年12月，下同）放緩0.2個百分點；而投資依然偏弱，1-2月固定資產投資預計同比下降2.1%，不過降幅較前值3.8%收窄。同時，在春節假期效應以及促消費政策持續發力的推動下，預計1-2月社會消費品零售總額同比增速從0.9%回升至2.5%。6. 據《財聯社》引述知情人士報道稱，百度健康正在內部孵化一款安全可控的面向醫生的專業AI智能助手，內部代號「DoctorClaw」，已於近期啟動內測。目前，項目仍在封閉開發階段，具體產品形態未知，但已臨近上線。知情人士稱，短期可能會從學術檢索和工作輔助做起，長期目標是覆蓋臨床、科研、教學多個場景。7. 據《華爾街日報》報道，短視頻應用TikTok的中國母公司字節跳動正在中國境外組建基於英偉達高端芯片的計算能力。報道援引知情人士說法稱，字節跳動正與東南亞企業Aolani Cloud合作，在馬來西亞部署約500套Nvidia Blackwell計算系統，共計約36000塊B200芯片。如果計劃順利推進，相關硬件成本可能超過25億美元。8. 海關總署廣東分署公布，今年前兩月，廣東外貿進出口為1.64萬億元，規模創歷史同期新高，比去年同期（下同）增長22.1%。進口、出口增速均超兩成，其中，出口1.04萬億元，增長22.6%；進口5920.1億元，增長21.3%。前兩個月，廣東外貿規模佔全國比重達21.2%，較去年同期提升0.7個百分點，對全國外貿增長的貢獻率24.7%，規模、貢獻均穩居全國各省市首位。(jq)