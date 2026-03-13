13/03/2026 15:14

【ＡＩ】吉利輔助駕駛系統千里浩瀚G-ASD獲歐盟認證，料6月在歐洲上路

《經濟通通訊社13日專訊》吉利汽車集團旗下智能輔助駕駛系統千里浩瀚G-ASD，正式獲頒聯合國歐盟UN R171國際認證證書。該認證由中汽中心與IDIADA聯合頒發，標誌著千里浩瀚G-ASD成為中國首個成功出海的高階輔助駕駛系統。



公開信息顯示，UN R171全稱為《關於批准車輛駕駛員控制輔助系統(DCAS)統一規定》，針對L2級駕駛輔助系統進行規範，歐盟、日本和南韓等59個國家或地區已採納該法規。車輛輔助駕駛系統獲得UN R171認證，即可在上述市場合規銷售。



據悉，預計今年6月，首款通過UN R171認證的吉利千里浩瀚G-ASD車型將在歐洲正式上路。未來，該系統將全面賦能吉利、極氪、領克及蓮花等品牌。(wn)