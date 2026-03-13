13/03/2026 09:02

【ＡＩ】阿里雲手機版OpenClaw應用JVS Claw上線，已開啟免費內測

《經濟通通訊社13日專訊》阿里雲手機版OpenClaw「龍蝦」已上線手機應用商店，名為JVS Claw，也可以通過阿里雲網站訪問。此前JVS Claw已開啟免費內測。內測期間，每位用戶可免費創建1個bot，每人默認提供8000 Credits免費額度，有效期14天。



據介紹，JVS Claw是阿里雲無影團隊推出的產品，前身為「無影JVS」，最初定位為面向開發者的雲端AI開發輔助工具，後續迭代升級為JVS Claw，從垂直開發者場景拓展為面向辦公、通用效率場景的消費級AI智能體產品。



JVS Claw集成了AI智能助手Clawbot與雲端獨立環境ClawSpace，其核心目標在於「執行」。用戶只需通過簡單的自然語言指令，就能驅動Clawbot在隔離、專屬、安全的ClawSpace雲端環境中操作應用、處理文件、完成複雜任務。(wn)