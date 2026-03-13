13/03/2026 09:26

【ＡＩ】內媒：銀行收到OpenClaw風險提示，監管要求封堵安全漏洞

《經濟通通訊社13日專訊》據《界面新聞》報道，從業內獲悉，已有銀行收到監管機構下發的OpenClaw（俗稱「龍蝦」）風險提示。



相關風險提示稱，OpenClaw初期版本存在多個安全漏洞，可能存在被利用的風險，攻擊者可在沒有獲得系統授權的情況下獲得系統更高級別授權，執行遠程代碼，獲得系統敏感數據，請各部門關注相關產品使用和受影響情況，及時更新、封堵安全漏洞、消除安全隱患。



另據《彭博》此前引述知情人士報道，包括大型銀行在內的國企和政府機關已收到通知，出於安全風險擔憂，限制在辦公電腦設備和環境部署OpenClaw。已經安裝相關應用的須立即停用，並安排刪除或上報進行安全核查。(wn)