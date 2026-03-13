13/03/2026 10:23

【ＡＩ】腦機接口公司階梯醫療完成5億元戰略融資，阿里領投、騰訊等參投

《經濟通通訊社13日專訊》近日，腦機接口公司階梯醫療完成5億元（人民幣．下同）戰略融資，由阿里巴巴領投、國投創合跟投，老股東騰訊、源來資本、奧博資本、元禾原點、啟明創投、禮來亞洲基金、源碼資本、上海國投先導等持續跟進，啟峰資本擔任獨家財務顧問。



據悉，近一年內，階梯醫療累計融資額超11億元，也是阿里、騰訊在該領域布局的首家企業。



據介紹，2025年12月，階梯醫療發布了第二代高通量無線侵入式腦機接口系統(WRS02)，電極通道數提高至256，應用場景除了「運動控制」，還將拓展到「語言重建」。2026年初，借助自研手術機器人，階梯醫療256通道的腦機接口系統完成臨床植入，並驗證腦控交互功能的有效性。此外，階梯醫療今年將開展腦機接口多中心註冊臨床試驗，計劃年內完成約40例患者的入組及植入手術。(wn)