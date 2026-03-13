13/03/2026 09:20

【中東戰火】中國政府據報拒絕中石化動用商業石油儲備的請求

《經濟通通訊社13日專訊》據《路透》兩位消息人士本周透露，中國政府已拒絕中國石化(00386)(滬：600028)提出的動用1300萬噸（9500萬桶）國家商業儲備的請求。中石化希望以此彌補因中東戰火而可能出現的供應缺口。



行業估算，作為全球煉油產能最大的企業，中石化每日約400萬桶的原油進口量中，近60%來自中東地區。



中石化此次申請的規模相當於其約19天的原油加工量，或40天來自中東的進口量－－其中包括根據年度供應協議從沙特和科威特獲得的常規供應。



消息人士透露，北京方面還告知煉油企業，目前不得動用中國戰略石油儲備。中國國家糧食和物資儲備局以保密為由拒絕置評。



據Vortexa和貿易商估算，中國擁有約9億桶戰略石油儲備，相當於78天的進口量。(ry)