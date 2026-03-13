13/03/2026 14:50

【ＡＩ】字節跳動境外組建基於英偉達高端AI芯片的算力系統

《經濟通通訊社13日專訊》據《華爾街日報》報道，短視頻應用TikTok的中國母公司字節跳動正在中國境外組建基於英偉達(US.NVDA)高端芯片的計算能力。



報道援引知情人士說法稱，字節跳動正與東南亞企業Aolani Cloud合作，在馬來西亞部署約500套Nvidia Blackwell計算系統，共計約36000塊B200芯片。



該報道並稱，Aolani從Aivres採購這些服務器，Aivres則是使用英偉達芯片組裝服務器。如果計劃順利推進，相關硬件成本可能超過25億美元。



《路透》從Aolani發言人處獲悉，該公司完全遵守所有適用的出口管制規定，並致力於向亞洲及全球多家企業提供雲端運算服務。



報道又說，字節計劃將該算力用於中國境外的人工智能(AI)研發，並滿足客戶日益增長的全球AI需求。(ry)