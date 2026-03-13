13/03/2026 17:20
【聚焦數據】內地2月社會融資規模增量2.38萬億元，勝預期
《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，初步統計，2026年前兩個月社會融資規模增量累計為9.6萬億元（人民幣．下同），比上年同期多3162億元。
按上月公布的1月社融規模增量7.22萬億元計算，即2月社會融資規模增2.38萬億元，高於預期的2.133萬億元。
前兩個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加5.75萬億元，同比少增1248億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加433億元，同比多增1105億元；委託貸款減少373億元，同比多減593億元；信託貸款增加305億元，同比多增12億元；未貼現的銀行承兌匯票增加4538億元，同比多增2870億元；企業債券淨融資6554億元，同比多398億元；政府債券淨融資2.38萬億元，同比少94億元；非金融企業境內股票融資745億元，同比多195億元。(jq)
