13/03/2026 08:59

《行業數據》全國多地水泥價格通知上調，每噸上調20元左右

《經濟通通訊社13日專訊》中國水泥網行情數據中心消息，近期各地工地開工進度顯著加快，水泥市場需求較前期穩步回升。全國多地水泥價格開始通知上調。每噸上調20元（人民幣．下同）左右。



具體來看：3月12日前後安徽合肥、蕪湖、銅陵、池州、宣城、馬鞍山等多地一些主要企業陸續開始通知上調水泥及熟料價格20元/噸左右，區域同業也將逐步跟進上漲。



3月11日起浙江省內一些主要廠家對浙中南金華、衢州、麗水等地率先通知上調水泥價格20元/噸左右，對浙北杭嘉湖紹預計12日跟進上漲，沿海市場稍晚幾日跟進。



3月12日-13日起江蘇南京、鎮江及蘇錫常等大面積地區一些主要企業開始通知上調水泥價格20元/噸左右，其餘同業將逐步跟進調漲。



河南當地企業自3月11日起通知上調高標水泥價格30元/噸。青海海西地區主流水泥企業於3月10日通知上調價格30元/噸。(ct)