13/03/2026 16:48

【聚焦人幣】人幣即期收跌278點子，兩連跌，報6.9030

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日失守6.9元關口，收報6.9030，較上個交易日4時30分收盤價跌278點子，兩連跌，全日在6.8781至6.9034之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌209點子，報6.9027。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9007，較上個交易日跌48點子，兩連跌，較市場預測偏弱約120點。



市場人士指出，人民幣的整體彈性仍較小，但經濟基本面仍有利於匯率保持韌性，短期市場料繼續消化中東局勢影響，關注中美經貿磋商及下周公布的中國經濟數據。



一外資行交易員稱，「目前看似乎各方都沒有談判的意思，高油價還得持續一段時間，人民幣也會跟隨美元波動，調整幅度估計也不會很大」。另一中資行交易員認為，中國的能源結構應該是比較好的，油價上漲對經濟的衝擊相對可控，基本面支持人民幣穩中偏升。(jq)