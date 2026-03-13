13/03/2026 10:13

【中東戰火】翟雋晤巴林外交大臣談局勢：非軍事目標不該被襲，航道安全不應受擾

《經濟通通訊社13日專訊》中國外交部網站今日發文稱，中國政府中東問題特使翟雋12日在麥納麥會見巴林外交大臣扎耶尼。



扎耶尼表示，巴林一貫愛好和平，致力於通過對話與和解實現地區和平穩定和發展繁榮，不應受到無端攻擊。伊朗應當回應國際社會呼聲，立即停止襲擊海灣阿拉伯國家，確保國際航道的安全與暢通。巴方高度讚賞中方公正立場，歡迎中國特使在地區穿梭斡旋，願同中方共同努力，推動盡早實現停火，恢復地區穩定安寧。



翟雋表示，中方一貫主張通過對話協商解決地區問題，反對動輒使用武力。中方認為，軍事衝突中保護平民的紅線不能突破，能源、經濟、民生等非軍事目標不該被襲，航道安全不應受擾，無差別使用武力的行為不可接受。當前地區緊張局勢不斷升級，不符合任何一方利益。當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。中方重視巴林等海合會國家的合理安全關切，讚賞衝突爆發以來巴方秉持冷靜克制的負責任態度，願繼續同巴方保持密切溝通協調，為推動地區實現和平穩定發揮建設性作用。(sl)