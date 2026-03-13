13/03/2026 11:12

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 百度紅手指Operator實測打車、外賣任務失敗

▷ 該應用需手動輸入App帳號並驗證

▷ 僅支持安卓系統，iOS版本3月內推出 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社13日專訊》百度智能雲最新推出的「紅手指Operator」，主打OpenClaw(俗稱「龍蝦」)原生移動端體驗，結合AI Agent能力實現打車、外賣訂餐等跨App的交互操作。《新浪科技》的《BUG》欄目記者實測後發現，這款號稱「全球首款手機龍蝦應用」的工具，任務完成度與操作流暢度仍存在明顯短板，在出行、外賣等場景下，由於帳戶驗證失敗等原因而任務中斷。報道引述資深互聯網人士指，「從實際使用效果判斷，該產品仍處於半成品階段」。百度方面介紹，用戶安裝註冊「紅手指Operator」後，即可通過聊天直接指揮這隻手機龍蝦執行任務。據了解，「紅手指Operator」上線不久，10天免費名額即告罄，後續會員費定為每月58元人民幣。目前「紅手指Operator」僅支持安卓系統，iOS版本將於3月內推出。《BUG》欄目記者實測發現，「紅手指Operator」目前僅支持文本輸入，不支持語音輸入，在指令理解上表現尚可。在出行場景下，輸入指令「幫我用滴滴打快車去廣州南站」，其後可以看到「紅手指Operator」的推理過程，包括「在應用市場下載應用」「安裝應用」「滑動屏幕查找應用」「打開應用」等步驟，其後「紅手指Operator」提示用戶「接管手機」。接管後，記者選擇同意服務條款並輸入帳號，但當選擇「下一步」時，界面顯示「非官方或低版本，請下載最新滴滴官方App」，最終「紅手指Operator」無法完成指令任務。在外賣場景下，記者輸入指令「幫我用美團外賣點一杯奶茶，選擇離我家最近的一點點門店」，「紅手指Operator」同樣提示「接管手機」，記者同意服務條款，輸入帳號並驗證，但多次驗證均失敗，最終「紅手指Operator」同樣無法完成指令任務。而在購物場景下，記者輸入指令「幫我用淘寶搜索iPhone17e的價格」後，被要求多次接管手機，輸入帳號、完成安全驗證，「紅手指Operator」最後順利完成指令任務。*資深業內人士：受內地App隱私政策限制*報道引述資深互聯網行業人士表示，受內地App隱私政策限制，AI智能體無法模擬點擊「同意用戶協議與隱私政策」的關鍵操作，因此「紅手指Operator」系統會強制跳轉至人工接管界面。從任務邏輯來看，「紅手指Operator」內置AI並未意識到部分任務可通過雲手機瀏覽器高效完成，反而選擇了下載獨立App的路徑。該人士因此判斷，「紅手指Operator」仍處於半成品階段。報道認為，這種情況的背後，離不開今年開春以來席捲全球的OpenClaw熱潮，也與百度近年來對AI業務的深度依賴以及在AI新賽道上的卡位焦慮密切相關。上述互聯網行業人士亦指出，在新興賽道上，「快速卡位、快速迭代」是互聯網廠商的常規策略。百度選擇先推出「紅手指Operator」，搶佔移動端先發優勢，再根據用戶反饋逐步優化，也符合行業發展規律。(sl)