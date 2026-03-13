13/03/2026 17:16
【聚焦數據】內地2月新增人民幣貸款9000億元，遜預期
▷ 2月人民幣貸款增9000億元，低於預期9790億元
▷ 住戶貸款減少1942億元，企事業單位貸款增5.94萬億元
▷ 2月人民幣存款增1.17萬億元，住戶存款增5.24萬億元
分部門看，2月份，住戶貸款減少1942億元，其中，短期貸款減少3596億元，中長期貸款增加1654億元；企（事）業單位貸款增加5.94萬億元，其中，短期貸款增加2.65萬億元，中長期貸款增加4.07萬億元，票據融資減少9089億元；非銀行業金融機構貸款減少1987億元。
2月末，本外幣貸款餘額281.52萬億元，同比增長6%。月末人民幣貸款餘額277.52萬億元，同比增長6%。
2月末，外幣貸款餘額5781億美元，同比增長8.6%。前兩個月外幣貸款增加331億美元。
*2月人民幣存款增加1.17萬億元*
存款方面，前兩個月人民幣存款增加9.26萬億元。按上月公布的1月份人民幣存款增加8.09萬億元計算，2月份人民幣存款增加1.17萬億元。
其中，2月份，住戶存款增加5.24萬億元，非金融企業存款減少445億元，財政性存款增加1.2萬億元，非銀行業金融機構存款增加2.84萬億元。
2月末，本外幣存款餘額345.72萬億元，同比增長8.8%。月末人民幣存款餘額337.94萬億元，同比增長8.7%。
2月末，外幣存款餘額1.12萬億美元，同比增長20.5%。前兩個月外幣存款增加638億美元。(sl)